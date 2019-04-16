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«Утрата для человечества»: Жители Бурятии потрясены пожаром в Нотр-Дам де Пари в Париже

«Утрата для человечества»: Жители Бурятии потрясены пожаром в Нотр-Дам де Пари в Париже
Происшествия, 
Жители Бурятии оставляют многочисленные комментарии, жалея знаменитый собор

За информацией о пожаре в соборе Парижской Богоматери, Нотр-Дам де Пари, следил, без исключения, весь мир. Люди переживали за уникальный храм. Напомним, пожар здесь разыгрался накануне, 15 апреля, вечером. Во время происшествия толпы людей вокруг собора вставали на колени и пели Аве Мария.



В результате ЧП пострадал один пожарный, он получил тяжёлые ранения. Реликвии Нотр-Дама, по сообщению представителей собора, удалось спасти. Огонь не затронул священные предметы, хранящиеся в крипте Норт-Дам, включая терновый венец Христа, ценнейшую реликвию, почитаемую всеми христианами.

Также от возгорания спасатели сохранили основные конструкции здания. Однако обрушилось две трети крыши, а также упал шпиль.



Как сообщают мировые СМИ, по предварительным данным, к пожару, по всей видимости, привели проводившиеся на верхних уровнях сооружения ремонтные работы.

Эмманюэль Макрон, президент Франции, пообещал восстановить католический храм.



Переживали за Нотр-Дам-де-Пари и в Бурятии. Жители оставляют многочисленные комментарии в социальных сетях:

«Знаете, никогда там не была, но прямо плакать захотелось»
«Французский народ так искренне переживает, посмотрите - ни одного человека с телефоном!»
«Очень жаль, утрата для всего человечества»
«Как жаль, я меньше месяца назад была там»
«Страшная трагедия, никто уже не сможет построить такой же - навека»
«Муж, смотревший хоккей, разбудил среди ночи. Я сначала спросонья не поверила в реальность происходящего, сюр какой-то, а потом одна мысль в голове: «Какое- то предзнаменование для Франции...»

Общественник Аркадий Зарубин написал следующее: «Печаль - сгорел Нотр-дам де Пари... Прощай. Вспоминаю Париж»

- Прощай, Нотр-Дам... Плачем вместе со всем миром. Моя дочь теперь не увидит такой Нотр-Дам, - отметил Артём Баскаков, режиссёр Молодёжного художественного театра Улан-Удэ.


пожар
 
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