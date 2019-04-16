Забайкалец вернул свою незаконно уменьшенную ставку

В этом ему посодействовала прокуратура



Дульдургинская прокуратура Забайкальского края провела проверку по обращению работника Дульдургинского комплексного центра социального обслуживания «Наран» о нарушении его трудовых прав.



Прокуратурой было установлено, что в соответствии с приказом директора учреждения потерпевшего перевели на четверть ставки водителя. В качестве основания изменения трудового договора было указано изменение штатного расписания, однако в нарушении трудового законодательства при вручении уведомления работнику не были разъяснены основания изменения условий трудового договора: режим рабочего времени, ставка, размер повышающего коэффициента к окладу.



В результате прокурорского вмешательства незаконный приказ был отменен, работник восстановлен в должности на полную ставку, ему произведен перерасчет и выплата в полном объеме причитающейся заработной платы. Лицо, ответственное за соблюдением норм трудового законодательства, привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура Забайкальского края.

