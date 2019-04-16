В Улан-Удэ под суд пойдут «закладчики»

Происшествия, Фото: из архива

Шесть мужчин распространяли синтетические наркотики в городе



В Бурятии утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти участников преступного сообщества, занимавшихся сбытами синтетических наркотиков в Улан-Удэ.



- Преступное сообщество создали неустановленные лица в целях распространения наркотических средств в Иркутской области, республиках Саха (Якутия) и Бурятия, - сообщает прокуратура Бурятии.



Организаторы общались со своими дилерами из Бурятии с помощью социальных сетей и мессенджеров.



- Установлены шесть участников, получавших оптовые партии запрещённых веществ. Участники подразделения совершали закладки наркотиков в тайниках для последующего сбыта. Продажа производилась через интернет-магазин, - уточняют в прокуратуре.



Всего сотрудники правоохранительных органов выявили 37 эпизодов сбыта наркотиков. Один из наркодилеров скрылся и объявлен в розыск.



Наиболее строгая санкция за указанные преступления предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.



Уголовное дело 16 апреля было направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Улан-Удэ, сообщили в прокуратуре.

