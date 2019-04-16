Шесть мужчин распространяли синтетические наркотики в городе
В Бурятии утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти участников преступного сообщества, занимавшихся сбытами синтетических наркотиков в Улан-Удэ.
- Преступное сообщество создали неустановленные лица в целях распространения наркотических средств в Иркутской области, республиках Саха (Якутия) и Бурятия, - сообщает прокуратура Бурятии.
Организаторы общались со своими дилерами из Бурятии с помощью социальных сетей и мессенджеров.
- Установлены шесть участников, получавших оптовые партии запрещённых веществ. Участники подразделения совершали закладки наркотиков в тайниках для последующего сбыта. Продажа производилась через интернет-магазин, - уточняют в прокуратуре.
Всего сотрудники правоохранительных органов выявили 37 эпизодов сбыта наркотиков. Один из наркодилеров скрылся и объявлен в розыск.
Наиболее строгая санкция за указанные преступления предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.
Уголовное дело 16 апреля было направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Улан-Удэ, сообщили в прокуратуре.
В Улан-Удэ под суд пойдут «закладчики»
Происшествия, Фото:
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