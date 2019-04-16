В Забайкалье закрыли сайт с инструкцией по взрывчатке

На сайте подробно описывалось, как в домашних условиях сделать «коктейль Молотова»



В Борзинском районе Забайкальского края сотрудники транспортной прокуратуры обнаружили сайт, на котором была опубликована статья о способе изготовления в домашних условиях зажигательной смеси «коктейль Молотова».



- В соответствии с федеральным законом «О противодействии терроризму», террористическая деятельность включает в себя, в том числе, информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта, – сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Прокурор направил в Центральный районный суд Читы административный иск к управлению Роскомнадзора о признании информации запрещённой и понуждению к блокировке сайта.



Рассмотрев исковое заявление, суд удовлетворил его и признал информацию запрещённой к распространению.

