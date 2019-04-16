В Бурятии огонь от травы перешёл на дом

Происшествия, Фото: агентство ГО и ЧС

Пожар произошёл от пала травы



Накануне на окраине СНТ «Восток-4» Заиграевского района Бурятии пал травы перешёл на дачный дом и дощатый забор. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела трава, заборы.



К тушению пожара было привлечено 13 человек личного состава, 4 единицы спецтехники и одна единица вспомогательной техники.



В результате пожара уничтожена трава на площади 5 га., повреждено 10 погонных метров забора.



Также возгорания сухой растительности произошли в Заиграевском, в Мухоршибирском, в Селенгинском и в Тункинском районах.



Загорания мусора зарегистрированы накануне в Заиграевском, в Курумканском, в Мухоршибирском, в Тункинском, в Прибайкальском, в Кяхтинском, в Тарбагатайском, в Селенгинском, в Бичурском, в Иволгинском, в Джидинском районах, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.



