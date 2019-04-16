Пожар произошёл от пала травы
Накануне на окраине СНТ «Восток-4» Заиграевского района Бурятии пал травы перешёл на дачный дом и дощатый забор. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела трава, заборы.
К тушению пожара было привлечено 13 человек личного состава, 4 единицы спецтехники и одна единица вспомогательной техники.
В результате пожара уничтожена трава на площади 5 га., повреждено 10 погонных метров забора.
Также возгорания сухой растительности произошли в Заиграевском, в Мухоршибирском, в Селенгинском и в Тункинском районах.
Загорания мусора зарегистрированы накануне в Заиграевском, в Курумканском, в Мухоршибирском, в Тункинском, в Прибайкальском, в Кяхтинском, в Тарбагатайском, в Селенгинском, в Бичурском, в Иволгинском, в Джидинском районах, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии огонь от травы перешёл на дом
Происшествия, Фото:
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