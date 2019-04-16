В Забайкалье украденный мотоцикл нашли по следам шин

В Чернышевском районе сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу мотоцикла из гаража пенсионерки



Кража произошла в ночь на 15 апреля в селе Алеур. Вор проник в гараж 70-летней женщины, взломав дверные запоры, и украл мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5». Утром хозяйка обнаружила пропажу транспортного средства.



Полицейские по следам на земле, оставленным от протектора шин, обнаружили похищенное имущество одном из заброшенных гаражей села.



Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 28-летний односельчанин пенсионерки. Он признался в содеянном и пояснил, что хотел продать мототранспорт. В настоящее время он изъят и возвращен владелице.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



