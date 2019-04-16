Городская станция по борьбе с болезнями животных помогла определить владельца домашнего питомца
В конце марта в городскую станцию по борьбе с болезнями животных обратились жители Улан-Удэ, у которых возник спор о том, кто владелец пропавшей собаки. По утверждению одного из жителей, животное пропало из дома месяц назад и с тех пор не могли найти ее. Другой житель нашел пса и приютил его у себя. Спустя время, первый обнаружил своего пса у своего соседа, а второй утверждал, что подобрал его и не хотел отдать обратно без весомых доказательств.
Определить, кто владелец домашнего животного помогла база данных Вет-Про, с помощью которой настоящий владелец доказал, что именно ему принадлежит животное. В клинике городской станции, ветеринарные специалисты лечебного отдела просканировали электронный чип, который содержит всю информацию о владельце, о вакцинации собаки, и без труда доказали кому же именно принадлежит домашний питомец, сообщает Управление ветеринарии Республики Бурятия.
Улан-удэнцы поспорили насчет владения собакой
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В этом ему посодействовала прокуратура
Прокуратура предостерегла пользователя сети от возможного распространения экстремистских материалов
Теперь братья предстанут перед судом
ДТП произошло сегодня днём
Он украл дорогостоящее оборудование, документы и деньги
Мужчина, сбивший ребёнка и сбежавший с места, заявил, что «испугался»
Дело рассматривали с участием присяжных
Очередного «Робин Гуда» поймали у стен колонии
Мужчине стало плохо в придорожном кафе
В селе Заречье Кабанского района накануне произошёл пожар в жилом доме
Владельцам коров причинён ущерб на сумму более 1 млн рублей
Юноша переходил железнодорожные пути в неположенном месте
Накануне пожар произошёл в посёлке Маловский Баунтовского района Бурятии
Жители Бурятии оставляют многочисленные комментарии, жалея знаменитый собор
Шесть мужчин распространяли синтетические наркотики в городе