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Улан-удэнцы поспорили насчет владения собакой

Улан-удэнцы поспорили насчет владения собакой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Городская станция по борьбе с болезнями животных помогла определить владельца домашнего питомца

В конце марта в городскую станцию по борьбе с болезнями животных обратились жители Улан-Удэ, у которых возник спор о том, кто владелец пропавшей собаки. По утверждению одного из жителей, животное пропало из дома месяц назад и с тех пор не могли найти ее. Другой житель нашел пса и приютил его у себя. Спустя время, первый обнаружил своего пса у своего соседа, а второй утверждал, что подобрал его и не хотел отдать обратно без весомых доказательств.

Определить, кто владелец домашнего животного помогла база данных Вет-Про, с помощью которой настоящий владелец доказал, что именно ему принадлежит животное. В клинике городской станции, ветеринарные специалисты лечебного отдела просканировали электронный чип, который содержит всю информацию о владельце, о вакцинации собаки, и без труда доказали кому же именно принадлежит домашний питомец, сообщает Управление ветеринарии Республики Бурятия.
собака чипирование
 
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