Улан-удэнцы поспорили насчет владения собакой

Городская станция по борьбе с болезнями животных помогла определить владельца домашнего питомца



В конце марта в городскую станцию по борьбе с болезнями животных обратились жители Улан-Удэ, у которых возник спор о том, кто владелец пропавшей собаки. По утверждению одного из жителей, животное пропало из дома месяц назад и с тех пор не могли найти ее. Другой житель нашел пса и приютил его у себя. Спустя время, первый обнаружил своего пса у своего соседа, а второй утверждал, что подобрал его и не хотел отдать обратно без весомых доказательств.



Определить, кто владелец домашнего животного помогла база данных Вет-Про, с помощью которой настоящий владелец доказал, что именно ему принадлежит животное. В клинике городской станции, ветеринарные специалисты лечебного отдела просканировали электронный чип, который содержит всю информацию о владельце, о вакцинации собаки, и без труда доказали кому же именно принадлежит домашний питомец, сообщает Управление ветеринарии Республики Бурятия.

