В Бурятии подвели итоги операции «Мотоцикл»
С начала года на дорогах Бурятии произошло 11 ДТП с участием водителей мототехники. В результаты травмы получили 17 человек, сообщает УГИБДД по Бурятии.
С 1 по 10 апреля в республике прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Полицейские проверили 218 единиц мототранспорта. Выявлено 135 нарушений правил дорожного движения, в том числе задержаны 11 водителей с признаками алкогольного опьянения и 37 нарушителей, управлявших мототранспортом без водительского удостоверения соответствующей категории.
Госавтоинспекция призывает водителей мототехники строго соблюдать правила дорожного движения и использовать защитную экипировку. Остальных участников дорожного движения ГИБДД призывает к уважительному отношению к мотоциклистам.
11 ДТП с мотоциклистами произошли в Бурятии
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