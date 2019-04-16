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11 ДТП с мотоциклистами произошли в Бурятии

11 ДТП с мотоциклистами произошли в Бурятии
Происшествия, 
В Бурятии подвели итоги операции «Мотоцикл»

С начала года на дорогах Бурятии произошло 11 ДТП с участием водителей мототехники. В результаты травмы получили 17 человек, сообщает УГИБДД по Бурятии.

С 1 по 10 апреля в республике прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Полицейские проверили 218 единиц мототранспорта. Выявлено 135 нарушений правил дорожного движения, в том числе задержаны 11 водителей с признаками алкогольного опьянения и 37 нарушителей, управлявших мототранспортом без водительского удостоверения соответствующей категории.

Госавтоинспекция призывает водителей мототехники строго соблюдать правила дорожного движения и использовать защитную экипировку. Остальных участников дорожного движения ГИБДД призывает к уважительному отношению к мотоциклистам.
ДТП мотоциклисты
 
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