В полицию обратился представитель торговой точки
15 апреля в дежурную часть Железнодорожного отдела полиции Улан-Удэ поступило сообщение от сотрудника торговой точки. Здесь обнаружили недостачу и незаконное присвоение денег.
Полицейские установили, что 31-летний кассир, рассчитывая покупателей, оформлял возврат на фактически проданный товар. Таким образом он присвоил себе более 16 тысяч рублей.
В настоящее время гражданин привлекается к уголовной ответственности за кражу. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ кассир присвоил более 16 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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