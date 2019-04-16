В Улан-Удэ кассир присвоил более 16 тысяч рублей

В полицию обратился представитель торговой точки



15 апреля в дежурную часть Железнодорожного отдела полиции Улан-Удэ поступило сообщение от сотрудника торговой точки. Здесь обнаружили недостачу и незаконное присвоение денег.



Полицейские установили, что 31-летний кассир, рассчитывая покупателей, оформлял возврат на фактически проданный товар. Таким образом он присвоил себе более 16 тысяч рублей.



В настоящее время гражданин привлекается к уголовной ответственности за кражу. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





