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В Бурятии парень поджёг дом в отместку за то, что не дали выпить

В Бурятии парень поджёг дом в отместку за то, что не дали выпить
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он поджёг веранду дома

14 апреля ночью произошёл поджог дома в селе Нарын Джидинского района Бурятии. Возгорание заметил родственник хозяина дома, проживающий напротив. Вместе с соседями он потушил пламя, не дав огню распространиться.

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге – 19-летнего местного жителя. Как выяснилось, в тот вечер он распивал спиртные напитки вместе с владельцем дома и его другом. Однако 46-летний хозяин жилища вскоре прогнал молодого гостя, сославшись на его юный для распития алкоголя возраст.

Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу колес в Заиграевском районе. Тогда уголовное преследование было прекращено в связи с примирением сторон. Постоянного источника дохода он не имеет.

Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное повреждение имущества, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Поджог
 
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