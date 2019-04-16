Забайкалец построил баню из незаконно спиленных сосен

Происшествия, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

Ущерб лесному фонду составил 130 тысяч рублей



В Карымском районе Забайкалья стражи порядка выявили незаконную рубку деревьев, ущерб лесному фонду от которой составил около 130 тысяч рублей.



В ходе рейда правоохранители в лесном массиве в нескольких километрах от села Новодоронинск обнаружили рубку 108 деревьев сосны. С целью раскрытия незаконной порубки полицейские провели подворовый обход ближайшего населённого пункта, в результате чего была обнаружена новая деревянная постройка из подходящей под спиленный вид древесины.



- В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в данном преступлении. Им оказался 34-летний неработающий житель Новодоронинска. Полицейские установили, что мужчина незаконно заготовил строительный материал и в дальнейшем намеревался продать деревянный сруб. От него получены признательные показания. У подозреваемого изъята бензопила и грузовая автомашина, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».



