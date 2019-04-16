В Бурятии неопытный и пьяный водитель устроил ДТП

Его автомобиль опрокинулся в кювет
Накануне, 15 апреля в трёх километрах от села Холодное в Северо-Байкальском районе Бурятии пьяный водитель устроил ДТП.
- Около 9 часов вечера 28-летний водитель автомашины «ММС Паджеро Спорт», следуя в состоянии алкогольного опьянения по автодороге «Северобайкальск – Новый Уоян», не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пострадали сам водитель и его 31-летний пассажир. С травмами они были госпитализированы в больницу.
Стаж вождения виновника аварии – один год, уточнили в автоинспекции.
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Происшествия, Фото:
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