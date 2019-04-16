В Бурятии неопытный и пьяный водитель устроил ДТП

Накануне, 15 апреля в трёх километрах от села Холодное в Северо-Байкальском районе Бурятии пьяный водитель устроил ДТП.- Около 9 часов вечера 28-летний водитель автомашины «ММС Паджеро Спорт», следуя в состоянии алкогольного опьянения по автодороге «Северобайкальск – Новый Уоян», не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщает УГИБДД по Бурятии.В результате ДТП пострадали сам водитель и его 31-летний пассажир. С травмами они были госпитализированы в больницу.Стаж вождения виновника аварии – один год, уточнили в автоинспекции.