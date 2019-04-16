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В Иркутске сбили 9-летнего мальчика на велосипеде

В Иркутске сбили 9-летнего мальчика на велосипеде
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
На него наехал «Хёндай Солярис»

10 апреля в Иркутске сбили 9-летнего мальчика на велосипеде.

- Водитель «Хёндай Солярис» при выезде со двора по улице Советской допустил наезд на 9-летнего велосипедиста. Мальчик отделался незначительными ушибами в области шеи, - сообщает Госавтоинспекция Иркутска.

Всего с начала апреля в Иркутске и Иркутском районе зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с участием велосипедистов.

- Открытие велосипедного сезона не должно омрачаться неприятными ситуациями на дороге, которые можно избежать, следуя простым правилам. На велосипеде нужно двигаться держать за руль двумя руками и обязательно в застегнутом шлеме. При пересечении проезжей части необходимо сойти с транспорта и перейти дорогу, катя велосипед рядом. В сумеречное и тёмное время суток позаботьтесь о световозвращателях на одежде и велосипеде. В любой ситуации, если велосипедист создаёт помехи участникам дорожного движения, по правилам дорожного движения, он должен слезть с велосипеда и руководствоваться правилами для пешеходов, - поясняют в Госавтоинспекции.

Дети до 14 лет должны ездить на велосипеде только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, а также в специально отведённых местах.
ДТП велосипеды
 
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