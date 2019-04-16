В Иркутске сбили 9-летнего мальчика на велосипеде

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Иркутска

На него наехал «Хёндай Солярис»



10 апреля в Иркутске сбили 9-летнего мальчика на велосипеде.



- Водитель «Хёндай Солярис» при выезде со двора по улице Советской допустил наезд на 9-летнего велосипедиста. Мальчик отделался незначительными ушибами в области шеи, - сообщает Госавтоинспекция Иркутска.



Всего с начала апреля в Иркутске и Иркутском районе зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с участием велосипедистов.



- Открытие велосипедного сезона не должно омрачаться неприятными ситуациями на дороге, которые можно избежать, следуя простым правилам. На велосипеде нужно двигаться держать за руль двумя руками и обязательно в застегнутом шлеме. При пересечении проезжей части необходимо сойти с транспорта и перейти дорогу, катя велосипед рядом. В сумеречное и тёмное время суток позаботьтесь о световозвращателях на одежде и велосипеде. В любой ситуации, если велосипедист создаёт помехи участникам дорожного движения, по правилам дорожного движения, он должен слезть с велосипеда и руководствоваться правилами для пешеходов, - поясняют в Госавтоинспекции.



Дети до 14 лет должны ездить на велосипеде только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, а также в специально отведённых местах.

