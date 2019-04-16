В Иркутской области в заброшенном гараже нашли тело новорождённого

Следователи начали проверку



13 апреля в заброшенном гараже около одного из домов в квартале №1 посёлке Мегет под Ангарск нашли тело новорождённого ребёнка. На теле нет видимых признаков насильственной смерти. Тем не менее следователи проводят доследственную проверку по статье «Убийство малолетнего», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Следователи назначили ряд судебных экспертиз.



Граждан, обладающих информацией об этом новорождённом и его матери, просят сообщить по телефонам: 8 (3955) 59-18-48 или 02.



