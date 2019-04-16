Следователи начали проверку
13 апреля в заброшенном гараже около одного из домов в квартале №1 посёлке Мегет под Ангарск нашли тело новорождённого ребёнка. На теле нет видимых признаков насильственной смерти. Тем не менее следователи проводят доследственную проверку по статье «Убийство малолетнего», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Следователи назначили ряд судебных экспертиз.
Граждан, обладающих информацией об этом новорождённом и его матери, просят сообщить по телефонам: 8 (3955) 59-18-48 или 02.
В Иркутской области в заброшенном гараже нашли тело новорождённого
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