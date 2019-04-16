Улан-удэнца оштрафовали на 200 тысяч за пьяную езду

Также он лишён прав на два года



33-летний житель Улан-Удэ осуждён в Тарбагатайском районе по ст. 264.1 УК РФ за повторную пьяную езду.



- Будучи привлеченным в сентябре 2017 года к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, мужчина в феврале 2019 года вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает прокуратура Бурятии.



Приговором Тарбагатайского районного суда водителю назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.



Приговор суда не вступил в законную силу, уточнили в пресс-службе прокуратуры.



