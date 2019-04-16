Также он лишён прав на два года
33-летний житель Улан-Удэ осуждён в Тарбагатайском районе по ст. 264.1 УК РФ за повторную пьяную езду.
- Будучи привлеченным в сентябре 2017 года к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, мужчина в феврале 2019 года вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает прокуратура Бурятии.
Приговором Тарбагатайского районного суда водителю назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.
Приговор суда не вступил в законную силу, уточнили в пресс-службе прокуратуры.
Улан-удэнца оштрафовали на 200 тысяч за пьяную езду
Происшествия, Фото:
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