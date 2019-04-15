В Улан-Удэ вор пытался украсть «ювелирки» на полмиллиона. Видео

При досмотре у задержанного было обнаружено украденное: в руках был краденый ноутбук, а за пазухой куртки – золотые и серебряные ювелирные изделия.











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В Улан-Удэ была предотвращена кража из охраняемой квартиры. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.На днях на пульт вневедомственной охраны столицы Бурятии поступил тревожный сигнал из охраняемой квартиры по улице Геологическая. На место происшествия незамедлительно выехала группа задержания.Прибыв на место происшествия и заблокировав подъезд жилого дома, росгвардейцы вошли в приоткрытую дверь охраняемой квартиры. В ходе осмотра межэтажных площадок, тамбуров и лифта они обнаружили подозреваемого, который спрятался на площадке этажом выше.Задержанный 36-летний гражданин, ранее неоднократно судимый, был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания о том, что, подобрав ключ, проник в квартиру, чтобы совершить кражу. Украденные драгоценности на сумму более полумиллиона рублей были возвращены собственнику.Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.