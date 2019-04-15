В Иркутской области зрители цирка пострадали при обрушении трибун

ЧП произошло в передвижном цирке-шапито



Вечером 13 апреля во время представления цирка-шапито в городе Усть-Илимске обрушили трибуны. На них в этот момент находилось около 10 человек. В больницу за медицинской помощью обратились три человека. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Следователи начали доследственную проверку по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».



- В ходе проверки выяснилось, что шатёр цирка был установлен на снежный покров. Из-за таяния снега трибуна цирка накренилась, произошло частичное обрушение мест для сиденья, - уточнили в Следственном управлении.



Сейчас следователи опрашивают сотрудников и руководство передвижного цирка, а также пострадавших зрителей.







