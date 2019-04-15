Его выдал интерес к местонахождению сигнализации и системы скрытого слежения
Ангарским городским судом постановлен обвинительный приговор в отношении двух жителей области. Они признаны виновными в мошенничестве в сфере страхования.
Согласно материалам дела, в органы полиции обратился житель Ангарского района. Он заявил, что в вечернее время в июле 2016 года неустановленные лица, применяя насилие, находясь на автодороге Усольского района Иркутской области, открыто похитили недавно приобретенный автомобиль «Тойота Лэнд Круизер 200» и находящиеся в салоне денежные средства, причинив ему ущерб на сумму более 5 млн. рублей.
В ходе предварительного следствия установили, что обратившимся жителем данное преступление инсценировано с целью получения в дальнейшем страховой выплаты. Сомнения у следственных органов вызвали подозрительные действия потерпевшего: незадолго до преступления автовладелец интересовался у страховщика местонахождением скрытых блоков сигнализации и системы скрытого слежения, после чего в их работе произошел сбой.
В связи с отсутствием преступления, возбужденное по факту грабежа уголовное дело прекращено и возбуждено уголовное дело по мошенничеству в сфере страхования, совершенное в крупном размере.
Суд, согласившись с мнением государственного обвинения, назначил обвиняемым наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с установлением испытательного срока на 3 года и возложением обязанностей. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования страховой компании о взыскании с осужденных суммы причиненного ущерба. В целях обеспечения исполнения приговора наложен арест на имущество жителя Ангарского района, сообщает Прокуратура Иркутской области.
В Иркутской области автовладельца признали виновным в инсценировке ограбления
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Договор с фондом признан недействительным
Органами дознания возбуждено уголовное дело
В огне погиб четырехлетний ребенок
С 10 апреля установлен особый противопожарный режим на территории южных и центральных районов Иркутской области
Когда его поймали, украденное вываливалось из-за пазухи
Дети не ходят в школу, жители боятся, что их постройки смоет
ЧП произошло в передвижном цирке-шапито
Они крали крышки от люков и деформировали их
Ущерб составил около 10 000 рублей
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии грабежей в отношении продавцов торговых павильонов в Иркутске
Пьяный водитель Коля устроил «представление» сотрудникам ГИБДД. ВИДЕО
Мужчина торговал наркотиками в Черемхово
За рулём легковушки была девушка
Он украл бензиновый генератор стоимостью около 11 тысяч рублей
Женщина обворовала знакомую после застолья