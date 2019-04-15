В Иркутской области автовладельца признали виновным в инсценировке ограбления

Его выдал интерес к местонахождению сигнализации и системы скрытого слежения



Ангарским городским судом постановлен обвинительный приговор в отношении двух жителей области. Они признаны виновными в мошенничестве в сфере страхования.



Согласно материалам дела, в органы полиции обратился житель Ангарского района. Он заявил, что в вечернее время в июле 2016 года неустановленные лица, применяя насилие, находясь на автодороге Усольского района Иркутской области, открыто похитили недавно приобретенный автомобиль «Тойота Лэнд Круизер 200» и находящиеся в салоне денежные средства, причинив ему ущерб на сумму более 5 млн. рублей.



В ходе предварительного следствия установили, что обратившимся жителем данное преступление инсценировано с целью получения в дальнейшем страховой выплаты. Сомнения у следственных органов вызвали подозрительные действия потерпевшего: незадолго до преступления автовладелец интересовался у страховщика местонахождением скрытых блоков сигнализации и системы скрытого слежения, после чего в их работе произошел сбой.



В связи с отсутствием преступления, возбужденное по факту грабежа уголовное дело прекращено и возбуждено уголовное дело по мошенничеству в сфере страхования, совершенное в крупном размере.



Суд, согласившись с мнением государственного обвинения, назначил обвиняемым наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с установлением испытательного срока на 3 года и возложением обязанностей. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования страховой компании о взыскании с осужденных суммы причиненного ущерба. В целях обеспечения исполнения приговора наложен арест на имущество жителя Ангарского района, сообщает Прокуратура Иркутской области.

