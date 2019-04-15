Они крали крышки от люков и деформировали их
На прошлой неделе в Ангарске произошла серия краж металлических крышек от канализационных люков.
Оказалось, что трое местных жителей по ночам, а также днём крали крышки канализационных люков с улиц. Подельники деформировали крышки люков и сдавали в пункт приёма металла. Всего члены группы украли 20 металлических крышек на сумму более 113 тысяч рублей. В ходе обыска было изъято 12 крышек.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержанных проверяют на причастность к другим аналогичным кражам. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Ангарске задержали «колодезных воров»
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