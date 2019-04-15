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Иркутянин грабил продавцов торговых павильонов

Иркутянин грабил продавцов торговых павильонов
Происшествия, 
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии грабежей в отношении продавцов торговых павильонов в Иркутске

Мужчина совершил как минимум три таких грабежа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Вчера в дежурную часть полиции обратилась сотрудница одного из магазинов, расположенных на территории Ленинского района в Иркутске. Женщина сообщила, что, в павильон вошёл неизвестный, сорвал с шеи золотую цепочку, после чего скрылся.

Его действия зафиксировала камера наружного наблюдения. Сыщики изъяли видеозапись, ориентировка с приметами была передана наружным нарядам полиции.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. В ходе дальнейшей работы правоохранители установили причастность 27-летнего местного жителя ещё к двум эпизодам противоправной деятельности. Похищенные ювелирные изделия изъяты и в ближайшее время будут переданы собственникам.

Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за грабежи.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.


грабеж
 
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