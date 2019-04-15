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«Вы вообще кто?»: В Улан-Удэ поймали пьяного буйного водителя

«Вы вообще кто?»: В Улан-Удэ поймали пьяного буйного водителя
Происшествия, 
Пьяный водитель Коля устроил «представление» сотрудникам ГИБДД. ВИДЕО

7 апреля на улице Краснофлотская в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД остановили 33-летнего водителя автомобиля «Сузуки». По внешним признакам было заметно, что мужчина пьян.

- Водитель от прохождения освидетельствования отказался, в отношении него оформлен административный протокол, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

На кадрах оперативной съёмки мужчину просят представиться. Вместо полного имени и фамилии мужчина несколько раз повторил, что его зовут Коля. Потом он пытался доказать, что его остановили по неизвестным причинам.

- Вы вообще кто? Подъехали ко мне и всё, начали документы требовать. Ой, вооообще. Вы меня попросили в машину сесть, а машину закрыли, вон посмотрите. Меня замкнули, эээ! Вы чё-то ещё хотите что ли, э? – возмущается буйный мужчина.




С начала года в Улан-Удэ по вине нетрезвых водителей произошло 28 ДТП, в результате которых 6 человек погибли и 50 травмированы. Сотрудниками ГИБДД задержаны 1570 водителей с признаками опьянения. Из них 325 отказались от прохождения освидетельствования.

282 нарушителя сели за руль автомобиля в нетрезвом состоянии повторно. Теперь они понесут наказание уже по статье уголовного кодекса.

- Госавтоинспекция призывает граждан не оставлять без внимания пьяных водителей и сообщать о нарушителях в дежурную часть ГИБДД по телефону 29-29-02, 29-29-99, - призывают в ведомстве.

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 22 марта пьяная женщина-водитель в Улан-Удэ отправила сотрудников ГИБДД «отдыхать»
ГИБДД водители алкогольное опьянение
 
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