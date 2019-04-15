В Бурятии едва не сгорело СНТ

В воскресенье днём, 14 апреля произошёл пожар, едва не перекинувшийся на СНТ «Ивушка» в Заиграевском районе Бурятии. Вблизи жилых домов загорелась сухая трава и кустарники. Всего на территории дачного товарищества возведено 120 домов, в которых постоянно проживают 80 человек.









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- По тревоге были подняты добровольные пожарные команды и караул пожарной части № 70. Общими усилиями в течение двух часов пожар был ликвидирован на площади 2 га, - сообщает ГУ МЧС по Бурятии.











Полицейские и пожарные оставались на месте до утра, чтобы вовремя ликвидировать возможное повторное возгорание.









Эти выходные дни для сотрудников пожарной охраны и спасательных подразделений прошли в напряжённом режиме. Всего в Бурятии зарегистрировано 92 пожара, 84 раза пожарные расчеты выезжали на загорания сухой растительности и мусора на открытой территории в столице и районах республики.













При тушении работы затруднялись засушливой погодой и порывистым ветром. Была угроза перехода огня на надворные постройки.Также по тревоге на место выехали сотрудники районного отдела полиции.- На месте происшествия сотрудники полиции обеспечили охрану общественного порядка и оказали содействие пожарным в тушении возгорания, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.