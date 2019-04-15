На территории 22 лесничеств Иркутской области с 12 апреля открылся пожароопасный сезон 2019 года
Соответствующий приказ подписал министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, сообщает пресс-служба областного правительства.
В связи с установлением теплой сухой погоды пожароопасный сезон на землях лесного фонда действует на территории Аларского, Ангарского, Балаганского, Баяндаевского, Голоустненского, Заларинского, Зиминского, Иркутского, Качугского, Кировского, Куйтунского, Нижнеудинского, Нукутского, Ольхонского, Осинского, Слюдянского, Тулунского, Усольского, Усть-Ордынского, Усть-Удинского, Черемховского и Шелеховского лесничеств.
В полную готовность переведены все силы и средства пожаротушения, на диспетчерских пунктах организованы дежурства в территориальных управлениях министерства лесного комплекса, где открыт пожароопасный сезон.
Погодные условия на территории оставшихся 15 лесничеств пока не требуют открытия пожароопасного сезона. В лесах северных районов ещё не сошёл снежный покров.
В 2018 году пожароопасный сезон был введен приказом министра лесного комплекса 24 апреля и длился 154 дня.
В лесах Иркутской области открылся пожароопасный сезон
Происшествия, Фото:
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