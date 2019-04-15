Преступник не ожидал, что в квартире будет ещё кто-то
В отделении полиции города Байкальск наградили местного жителя. В торжественной обстановке начальник отделения майор полиции Сергей Вантулин вручил Максиму Пластинину благодарственное письмо за решительные действия и задержание преступника.
Вечером 7 апреля в квартиру 64-летнего байкальчанина, инвалида-колясочника, вошёл неизвестный в маске. Он закрыл дверь на ключ, и, угрожая ножом, потребовал от мужчины деньги. В это время к квартире подошёл Максим Пластинин, зять потерпевшего.
Услышав его, преступник спешно покинул место преступления через окно.
Узнав о нападении на тестя, Максим Валерьевич последовал за подозреваемым, догнал его и вызвал полицию.
Задержанный - нигде не работающий 22-летний местный житель, ранее судимый по статьям 162,166 и 228 УК РФ.
Подозреваемый задержан. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Байкальске разбойник, напавший на инвалида, сбежал через окно
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