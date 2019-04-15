В Улан-Удэ виновник аварии отказывался выплачивать ущерб

Участники ДТП спорили о стоимости работ в суде



В Улан-Удэ судебные приставы взыскали в пользу женщины-водителя материальный ущерб, причинённый ДТП, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



В аварии с участием двух иномарок вина была установлена за водителем автомобиля Toyota Camry, совершившим столкновение c Toyota RAV-4. В результате происшествия автомобилю женщины были причинены серьёзные механические повреждения.



Однако в связи с отсутствием у виновника аварии страховки собственница Toyota RAV-4 обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании материального ущерба в размере 90 тысяч рублей.



В суде между сторонами разгорелся спор из-за несогласия с размером причиненного ущерба. Виновник аварии утверждал, что стоимость задней двери экспертами завышена, поскольку рыночная стоимость указанной запасной части согласно договору составляет 36 тысяч рублей.



Суд, рассмотрев доводы сторон, постановил взыскать виновника ДТП стоимость восстановительного ремонта в размере 61 тысяч рублей. Помимо этого, расходы по оценке ущерба, по оплате госпошлины и услуг представителя на общую сумму около 14 тысяч рублей.



- Задолженность была взыскана за счёт обращения взыскания на заработную плату. На сегодняшний день 75 тысяч рублей перечислены на счета взыскателя, - отмечает Надежда Мосорова, начальник Октябрьского районного отдела № 1 Улан-Удэ управления ФССП России по Бурятии.



