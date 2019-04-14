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В Улан-Удэ в тройном ДТП столкнулись маршрутка, такси и легковушка

В Улан-Удэ в тройном ДТП столкнулись маршрутка, такси и легковушка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла в центре города

Накануне, 13 апреля, в Улан-Удэ на улице Балтахинова произошло тройное ДТП.

- Микроавтобус «Фиат Дукато», ехавший по маршруту №2, столкнулся с автомобилем «Рено Логан», а такси в сою очередь, врезалось в «Мазду», - рассказал «Байкал-Daily» очевидец аварии.

К счастью, обошлось без пострадавших. Автомобили получили незначительные повреждения.

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