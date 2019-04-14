В Улан-Удэ в тройном ДТП столкнулись маршрутка, такси и легковушка

Авария произошла в центре города
Накануне, 13 апреля, в Улан-Удэ на улице Балтахинова произошло тройное ДТП.
- Микроавтобус «Фиат Дукато», ехавший по маршруту №2, столкнулся с автомобилем «Рено Логан», а такси в сою очередь, врезалось в «Мазду», - рассказал «Байкал-Daily» очевидец аварии.
К счастью, обошлось без пострадавших. Автомобили получили незначительные повреждения.
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Происшествия, Фото:
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