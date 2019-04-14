В улан-удэнском кафе произошла перестрелка

Участники инцидента задержаны



12 апреля в улан-удэнском кафе произошла перестрелка. По данным источника ТАСС, в конфликт произошёл с применением травматического оружия.



- Все живы и здоровы, - уточнил собеседник агентства.



По информации «Байкал-Daily», инцидент разыгрался в кафе «Рестон».



В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» информацию о произошедшем подтвердили.



- Вечером 12 апреля полицию поступало сообщение о конфликтной ситуации в питейном заведении в Октябрьском районе города. В настоящее время сотрудниками полиции установлены и задержаны все участники инцидента. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, - прокомментировали в республиканском МВД.