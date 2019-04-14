За сутки в Бурятии произошёл 31 пожар

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Горели дома, баня, мусор и трава



13 апреля в Бурятии зарегистрирован 31 пожар. 22 возгорания произошли в районах республики.



В посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района загорелась баня На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны шёл слабый дым из бани. Огонь повредил потолок и стену внутри надворной постройки. Предположительно причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.



В городе Кяхта Кяхтинского района загорелся жилой дом. К моменту прибытия пожарного расчёта горела веранда и крыша дома. Пламя уничтожило веранду и повреждена крыша. Пожар, вероятно, возник по причине нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.



В селе Сосновоозерск Еравнинского района горела пристроенная к дому котельная. На момент прибытия пожарных было слабое задымление в котельной. В результате пожара огнём повреждено потолочное перекрытие в котельной. Причиной пожара, предположительно, послужило неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.



Из-за неосторожного обращения с огнём горели мусор и трава. Так, отходы полыхали в селе Нижняя Иволга Иволгинского района, в посёлке Таксимо Муйского района, в селе Нестерово Прибайкальского района, в посёлке Новокижингинск Кижингинского района, в селе Кырен, в улусе Хужир, в местности Вышка Тункинского района, в селе Новоильинск, в посёлке Онохой Заиграевского района, городе Гусиноозерск Селенгинского района, в селе Петропавловка Джидинского района.



Возгорания травы зарегистрированы на станции Саянтуй Тарбагатайского района, в селе Ошурково Иволгинского района, в посёлке Каменск, в селе Елань, посёлке Селенгинск Кабанского района, в местности Шаратала Селенгинского района, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.