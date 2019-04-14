Он украл телефон и планшет
В Улан-Удэ полицейские задержали 23-летнего мужчину по подозрению в краже имущества у коллег.
Потерпевшие рассказали, что горожанин проработал на пилораме два дня, а на третий день исчез, а из подсобного помещения пропали сотовый телефон и планшет. Общий ущерб составил 25 тысяч рублей.
Следователи установили, что мужчина продал украденное в ломбард. Злоумышленник ранее судим за имущественное преступление.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец обворовал коллег на второй день работы
Происшествия, Фото:
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