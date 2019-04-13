Любитель сыров орудовал в супермаркете
Ранее судимый 19-летний улан-удэнец, ведущий асоциальный образ жизни, задержан за кражу дорогих сыров.
Он в марте 2019 года похитил шесть килограммов сыра стоимостью более четырёх тысяч рублей из супермаркета на ул. Ключевская. Часть похищенного вор продал, часть, скорее всего, съел сам.
Ранее парень также попался на краже продуктов из торговой точки в Железнодорожном районе.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл сыра на четыре тысячи рублей
Происшествия, Фото:
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