Забайлец лишился 200 тысяч в надежде на лёгкий доход

За прошедшие сутки семь забайкальцев стали жертвами мошеннических действий. В общей сложности жители Читы и районов Забайкальского края отдали почти полмиллиона рублей



В минувшую пятницу в органы внутренних дел региона обратились жители Читы, Читинского, Краснокаменского и Забайкальского районов с заявлениями о совершении в отношении них мошеннических действий, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



Так, двое читинцев и житель Маккавеево стали жертвами телефонных мошенников, которые сообщили о подозрительных транзакциях с банковскими картами. Получив от жертв необходимые реквизиты, под предлогом блокировки незаконных списаний денег, мошенник получили доступ к электронным счетам и похитили от 20 до 70 тысяч рублей. Все три звонка поступили с одного и того же номера телефона 8-964-578-24-38, зарегистрированного в Московской области.



Житель Забайкальского района поверил мошенникам, которые предложили мужчине получить высокий доход с помощью Интернета. Потерпевшему предложили скачать на компьютер несколько приложений, а также направить копию своего паспорта и реквизиты имеющихся банковских карт. Забайкалец выполнил все требования, после чего с двух его карт были похищены 203 тысячи рублей.



Жительница Краснокаменска лишилась денег, желая оформить онлайн-кредит. В качестве оплаты страховки и других сборов 31-летняя женщина перевела лже-работникам банка 47 тысяч рублей.



Кроме того, двое читинцев стали жертвами мошенников с сайта «Авито». Одна из потерпевших продавала гараж, второй – в качестве предоплаты за приобретаемые запасные части перевел 20 тысяч рублей и, не дождавшись товара, обратился в полицию.



По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.



Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам не вступать в разговоры и переписки с посторонними людьми по вопросам обслуживания банковских карт и не передавать их реквизиты. Также стоит быть бдительными при покупке и продаже товаров через сайты бесплатных объявлений и интернет-магазины.





