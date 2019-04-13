Забайлец лишился 200 тысяч в надежде на лёгкий доход

За прошедшие сутки семь забайкальцев стали жертвами мошеннических действий. В общей сложности жители Читы и районов Забайкальского края отдали почти полмиллиона рублей
В минувшую пятницу в органы внутренних дел региона обратились жители Читы, Читинского, Краснокаменского и Забайкальского районов с заявлениями о совершении в отношении них мошеннических действий, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Так, двое читинцев и житель Маккавеево стали жертвами телефонных мошенников, которые сообщили о подозрительных транзакциях с банковскими картами. Получив от жертв необходимые реквизиты, под предлогом блокировки незаконных списаний денег, мошенник получили доступ к электронным счетам и похитили от 20 до 70 тысяч рублей. Все три звонка поступили с одного и того же номера телефона 8-964-578-24-38, зарегистрированного в Московской области.
Житель Забайкальского района поверил мошенникам, которые предложили мужчине получить высокий доход с помощью Интернета. Потерпевшему предложили скачать на компьютер несколько приложений, а также направить копию своего паспорта и реквизиты имеющихся банковских карт. Забайкалец выполнил все требования, после чего с двух его карт были похищены 203 тысячи рублей.
Жительница Краснокаменска лишилась денег, желая оформить онлайн-кредит. В качестве оплаты страховки и других сборов 31-летняя женщина перевела лже-работникам банка 47 тысяч рублей.
Кроме того, двое читинцев стали жертвами мошенников с сайта «Авито». Одна из потерпевших продавала гараж, второй – в качестве предоплаты за приобретаемые запасные части перевел 20 тысяч рублей и, не дождавшись товара, обратился в полицию.
По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.
Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам не вступать в разговоры и переписки с посторонними людьми по вопросам обслуживания банковских карт и не передавать их реквизиты. Также стоит быть бдительными при покупке и продаже товаров через сайты бесплатных объявлений и интернет-магазины.
Забайлец лишился 200 тысяч в надежде на лёгкий доход
Происшествия, Фото:
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