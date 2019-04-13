В Улан-Удэ под отключение тепла попали больше 400 домов

А также 11 детсадов и 9 школ



В пятницу, 12 апреля без тепла на полсуток остались больше 400 жилых домов.



- С 14:00 до 18:00 для проведения испытаний теплофикационной установки на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 в связи с реконструкцией была выведена 1 группа бойлеров. Под отключение теплоснабжения попали потребители 409 жилых домов, 11 детских садов, 9 школ, лечебных учреждений и прочих объектов тепломагистрали № 6. При переключении бойлеров вышла из строя задвижка, - сообщают оперативные службы Улан-Удэ.



Ремонт задвижки был завершён в 1.15 ночи 13 апреля. Теплоснабжение потребителям было включено. Время устранения инцидента составило 11 часов 15 минут.



