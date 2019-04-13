13 Апреля

12 Апреля

Популярное

В Улан-Удэ под отключение тепла попали больше 400 домов

В Улан-Удэ под отключение тепла попали больше 400 домов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
А также 11 детсадов и 9 школ

В пятницу, 12 апреля без тепла на полсуток остались больше 400 жилых домов.

- С 14:00 до 18:00 для проведения испытаний теплофикационной установки на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 в связи с реконструкцией была выведена 1 группа бойлеров. Под отключение теплоснабжения попали потребители 409 жилых домов, 11 детских садов, 9 школ, лечебных учреждений и прочих объектов тепломагистрали № 6. При переключении бойлеров вышла из строя задвижка, - сообщают оперативные службы Улан-Удэ.

Ремонт задвижки был завершён в 1.15 ночи 13 апреля. Теплоснабжение потребителям было включено. Время устранения инцидента составило 11 часов 15 минут.

отключение тепла
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ на два часа отключали электричество
В Улан-Удэ на два часа отключали электричество
Происшествия, 13.04.2019
Причиной стал обрыв воздушной линии
В Улан-Удэ в ДТП попала машина ЧОП
В Улан-Удэ в ДТП попала машина ЧОП
Происшествия, 12.04.2019
Столкнулись две «Тойоты»
Братчанка лишилась денег с карты с Wi-Fi чипом
Братчанка лишилась денег с карты с Wi-Fi чипом
Происшествия, 12.04.2019
Вор прикупил себе продукты и алкоголь  
В Бурятии главный лесничий обнаружил «чёрного лесоруба»
В Бурятии главный лесничий обнаружил «чёрного лесоруба»
Происшествия, 12.04.2019
Мужчина нарубил сосны и лиственниц на 450 тысяч рублей
В Братске назвали причину схода вагонов
В Братске назвали причину схода вагонов
Происшествия, 12.04.2019
Три должностных лица оштрафовали
В Улан-Удэ студентка перевела себе деньги с чужой карты
В Улан-Удэ студентка перевела себе деньги с чужой карты
Происшествия, 12.04.2019
Девушка приобрела сим-карту с подключенным «мобильным банком» прошлого пользователя
В Иркутской области закрыли сайт с инструкциями электроудочек
В Иркутской области закрыли сайт с инструкциями электроудочек
Происшествия, 12.04.2019
Администратор публиковал на нём способы обхода административных и уголовных преступлений
Иркутянина, стрелявшего в полицейского, отправят на принудительное лечение
Иркутянина, стрелявшего в полицейского, отправят на принудительное лечение
Происшествия, 12.04.2019
На момент преступления он не отдавал отчёт своим действиям

В Бурятии пытались покончить с собой больше 100 детей и подростков
В Бурятии пытались покончить с собой больше 100 детей и подростков
Происшествия, 12.04.2019
Специалисты провели анализ детских самоубийств в Бурятии

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^