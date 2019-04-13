В Улан-Удэ на два часа отключали электричество

Причиной стал обрыв воздушной линии



Накануне, 12 апреля произошёл обрыв воздушной линии в сторону СНТ «Пионер-1». По этой причине в 08:40 произошло аварийное отключение на главной понизительной подстанции «Авиазавод».



Под отключение электроэнергии попали котельная «Ростелеком», 3-й водоподъём и частично потребители жилых домов ул. Магистральная, ул. Балдынова, ул.

Заиграевская, ул. Краснодонская, ул. Грибоедова, ул. Гастелло, ул. Родины.



- В 09:40 запитали 3-й водоподъём по резерву через Ф-62 ГП «Авиазавод». В 10:57 отсекли аварийный участок и подключили всех потребителей по нормальной схеме. Время отключения составило 2 часа 17 минут, - сообщают оперативные службы Улан-Удэ.

