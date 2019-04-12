Подследственный в Забайкалье спрятал телефон в картошке фри

Гаджет изъял конвой



В Забайкальском крае конвой УФСИН изъял у подследственный сотовый телефон. Мобильный, принадлежащий 41-летнему подследственному Амурской области, обнаружили во время следования планового железнодорожного караула по маршруту Чита-Благовещенск-Чита.



Гаджет был спрятан в пищевом контейнере с жареным картофелем. Телефон передан по акту начальнику планового встречного железнодорожного караула.



По данному факту будет назначена и проведена проверка. По её результатам виновное лицо будет привлечено к административной ответственности, сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.



