Гаджет изъял конвой
В Забайкальском крае конвой УФСИН изъял у подследственный сотовый телефон. Мобильный, принадлежащий 41-летнему подследственному Амурской области, обнаружили во время следования планового железнодорожного караула по маршруту Чита-Благовещенск-Чита.
Гаджет был спрятан в пищевом контейнере с жареным картофелем. Телефон передан по акту начальнику планового встречного железнодорожного караула.
По данному факту будет назначена и проведена проверка. По её результатам виновное лицо будет привлечено к административной ответственности, сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.
Подследственный в Забайкалье спрятал телефон в картошке фри
Происшествия, Фото:
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