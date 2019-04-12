Иркутянина, стрелявшего в полицейского, отправят на принудительное лечение

На момент преступления он не отдавал отчёт своим действиям



30 июля 2018 года 41-летний иркутянин, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, открыл стрельбу из огнестрельного оружия по автомобилям во дворе с балкона квартиры.



На место происшествия незамедлительно были направлены экипажи полиции. На требование сотрудника правоохранительных органов прекратить стрельбу мужчина начал стрелять в полицейского.



Спустя какое-то время стрелок был обезврежен.



- По результатам проведённой комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы мужчина признан невменяемым. Во время совершения инкриминируемых деяний он не мог осознавать фактический характер и опасность своих действий и руководить ими, по психическому состоянию представляет общественную опасность и нуждается в применении мер медицинского характера, – сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области.



Постановлением Иркутского областного суда мужчине назначены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа.

