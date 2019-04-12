На момент преступления он не отдавал отчёт своим действиям
30 июля 2018 года 41-летний иркутянин, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, открыл стрельбу из огнестрельного оружия по автомобилям во дворе с балкона квартиры.
На место происшествия незамедлительно были направлены экипажи полиции. На требование сотрудника правоохранительных органов прекратить стрельбу мужчина начал стрелять в полицейского.
Спустя какое-то время стрелок был обезврежен.
- По результатам проведённой комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы мужчина признан невменяемым. Во время совершения инкриминируемых деяний он не мог осознавать фактический характер и опасность своих действий и руководить ими, по психическому состоянию представляет общественную опасность и нуждается в применении мер медицинского характера, – сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области.
Постановлением Иркутского областного суда мужчине назначены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа.
Иркутянина, стрелявшего в полицейского, отправят на принудительное лечение
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Три должностных лица оштрафовали
Девушка приобрела сим-карту с подключенным «мобильным банком» прошлого пользователя
Администратор публиковал на нём способы обхода административных и уголовных преступлений
На момент преступления он не отдавал отчёт своим действиям
Рецидивист украл телефон
На всех возбудили уголовные дела
Его поместили в изолятор
Специалисты провели анализ детских самоубийств в Бурятии
Ущерб составил около 40 тысяч рублей
Водитель из Якутии хотел сэкономить время и топливо
Всего было обнаружено двух тонн немаркированной водки
Пятеро друзей с Восточного и Загорска обвиняются в серии преступлений. Видео
Сгорел штабель леса
Внимание полицейских мотоциклист и его пассажир привлекли из-за отсутствия шлемов
Огонь охватил два соседних участков