Бдительная читинка помогла задержать угонщика

Его поместили в изолятор



Ночью в полицию Читы позвонила жительница многоэтажного дома и сообщила, что во дворе подозрительный мужчина осматривает припаркованные автомобили и пытается их открыть.



Прибывший на место экипаж патрульно-постовой службы обнаружил мужчину, который находился в салоне автомобиля «Toyota Yaris». При появлении полицейских он попытался скрыться, однако был задержан и доставлен в отдел полиции.



В отношении 26-летнего читинца возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

