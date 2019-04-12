Бдительная читинка помогла задержать угонщика

Его поместили в изолятор
Ночью в полицию Читы позвонила жительница многоэтажного дома и сообщила, что во дворе подозрительный мужчина осматривает припаркованные автомобили и пытается их открыть.
Прибывший на место экипаж патрульно-постовой службы обнаружил мужчину, который находился в салоне автомобиля «Toyota Yaris». При появлении полицейских он попытался скрыться, однако был задержан и доставлен в отдел полиции.
В отношении 26-летнего читинца возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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