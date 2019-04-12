Специалисты провели анализ детских самоубийств в Бурятии
В Бурятии подвели итоги по суицидальной ситуации за 2018 год. В целом отмечается снижение самоубийство. В прошлом году в республике их было 360, в 2017-м – 379, в 2016-м – 460. Однако показатели всё равно в три раз выше, чем в целом по стране.
В 2018 году в Бурятии с собой покончили 31 ребёнок в возрасте до 14 лет и 72 подростка в возрасте от 15 до 17 лет. Для сравнения, в 2017 году добровольно из жизни ушли 94 подростка в категории от 15 до 17 лет.
Также в Бурятии зарегистрировано 103 парасуицида (это причинение вреда собственному здоровью, которое, впрочем, не вызвано действительным стремлением к смерти). Это меньше, чем в 2017-м году – тогда было 123 таких случая, но больше, чем в 2016-м – 85 таких фактов. Чаще всего вредят себе таким образом подростки от 15 до 17 лет.
Проведение научного исследования проблемы детских суицидов в Бурятии стало возможным благодаря поддержке главы республики Алексея Цыденова и выделению финансированию.
- Привлечены учёные, получены все допуски к материалам, разработаны матрицы, изучены и проанализированы почти 200 случаев. Результаты исследования будут обсуждены и опубликованы. А пока, 10 апреля, на круглом столе в правительстве республики представлены некоторые итоги, - сообщила уполномоченный по правам человека в республике Татьяна Вежевич.
В республике проводится работа по борьбе с детскими суицидами. В образовательных учреждениях работает служба медиации, служба по защите прав участников образовательного процесса. Курсы для школьных психологов проходят постоянно.
Недавно заявили, что в новом учебном году все школы Бурятии будут укомплектованы штатными психологами. На 118 дополнительных ставок выделили 38 миллионов рублей.
В Бурятии покончили с собой больше 100 детей и подростков
Происшествия, Фото:
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