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В топливе самолёта «Иркутск – Москва» обнаружили посторонние примеси

В топливе самолёта «Иркутск – Москва» обнаружили посторонние примеси
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Возбуждено уголовное дело

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения примесей в топливе и фильтре воздушного судна. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

- По версии следствия, 8 августа 2018 года у пассажирского самолёта А-320 авиакомпании «Рэд Вингс», выполнявшего рейс «Иркутск-Москва» (аэропорт Домодедово), сработала сигнализация о засорении топливного фильтра двигателя №1 без отклонения в работе системы самолёта. По прилёту в аэропорт Домодедово при визуальном осмотре топливного фильтра на его внешней поверхности были обнаружены нехарактерные для работы двигательной системы скопления постороннего вещества, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.

Следователи устанавливают все обстоятельства.


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