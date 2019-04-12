Возбуждено уголовное дело
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения примесей в топливе и фильтре воздушного судна. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
- По версии следствия, 8 августа 2018 года у пассажирского самолёта А-320 авиакомпании «Рэд Вингс», выполнявшего рейс «Иркутск-Москва» (аэропорт Домодедово), сработала сигнализация о засорении топливного фильтра двигателя №1 без отклонения в работе системы самолёта. По прилёту в аэропорт Домодедово при визуальном осмотре топливного фильтра на его внешней поверхности были обнаружены нехарактерные для работы двигательной системы скопления постороннего вещества, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.
Следователи устанавливают все обстоятельства.
В топливе самолёта «Иркутск – Москва» обнаружили посторонние примеси
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Всего было обнаружено двух тонн немаркированной водки
Пятеро друзей с Восточного и Загорска обвиняются в серии преступлений. Видео
Сгорел штабель леса
Внимание полицейских мотоциклист и его пассажир привлекли из-за отсутствия шлемов
Огонь охватил два соседних участков
Возбуждено уголовное дело
Он был задержан охраной и передан полицейским
Мужчина угрожал сотруднице фальшивым оружием
Таким образом она хотела помочь своему родственнику
У машины не было капота, фар и стёкол
Четырёхлетнего ребёнка увидели местные жители в степи
Энергетики готовят заявление в полицию
Грабители предстали перед судом
Поиски тела мальчика продолжаются
Пациент умер в палате для временного помещения больных