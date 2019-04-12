Сгорел штабель леса
Накануне в селе Харашибирь Мухоршибирского района Бурятии возникло возгорание лесоматериалов и забор на частной пилораме.
В результате пожара огнем уничтожен штабель леса на площади 20 кв.м и поврежден забор на площади 15 кв.м. Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Также накануне возникли возгорания травы в селе Енхор Джидинского района, на окраине села Сужа Иволгинского района и на окраине села Новая Брянь Заиграевского района. Загорания мусора зарегистрированы в селе Верхний Жирим Тарбагатайского района, посёлке Кырен Тункинского района, посёлке Маловский Баунтовского района, в посёлке Новоильинск и Онохой Заиграевского района.
В Бурятии горела пилорама
Происшествия, Фото:
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