В Бурятии горела пилорама

Сгорел штабель леса



Накануне в селе Харашибирь Мухоршибирского района Бурятии возникло возгорание лесоматериалов и забор на частной пилораме.



В результате пожара огнем уничтожен штабель леса на площади 20 кв.м и поврежден забор на площади 15 кв.м. Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



Также накануне возникли возгорания травы в селе Енхор Джидинского района, на окраине села Сужа Иволгинского района и на окраине села Новая Брянь Заиграевского района. Загорания мусора зарегистрированы в селе Верхний Жирим Тарбагатайского района, посёлке Кырен Тункинского района, посёлке Маловский Баунтовского района, в посёлке Новоильинск и Онохой Заиграевского района.

