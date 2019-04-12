В Иркутской области пьяный мотоциклист вёз марихуану

Также у пассажира мотоцикла, 30-летнего местного жителя, полицейские обнаружили полимерный пакет с коноплёй. Как позже было установлено, мужчина собрал марихуану на территории заброшенной фермы.









В Балаганском районе Иркутской области сотрудники ГИБДД обратили внимание на мотоцикл «Днепр», водитель и пассажир которого передвигались без защитных шлемов.Остановив их, сотрудники полиции выяснили, что 40-летний мужчина, не имеет права управлять мотоциклом, так как годом ранее он был лишён водительского удостоверения за езду в пьяном виде. При этом водитель и сейчас имел явные признаки опьянения. От прохождения экспертизы мужчина отказался.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 228 Уголовного кодекса «Незаконные перевозка и хранение наркотических средств». В действиях водителя за повторное управление транспортом в нетрезвом виде предусматриваются признаки статьи 264.1 Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.