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В Иркутске разбойник напал на офис микрозаймов. Видео

В Иркутске разбойник напал на офис микрозаймов. Видео
Происшествия, 
Мужчина угрожал сотруднице фальшивым оружием

В Иркутске полицейские раскрыли разбойное нападение офис финансовой организации.

Преступление было совершено 8 апреля. В помещение вошёл неизвестный и, угрожая сотруднице предметом, который она приняла за оружие, забрал у неё мобильный телефон, 9 тысяч рублей, после сбежал.



Оперативники опросили возможных свидетелей и очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения, ориентировка на подозреваемого была передана наружным нарядам полиции. Кроме того, была найдена улика, которую оставил нападавший.

Вскоре налётчика задержали. Им оказался 46-летний иркутянин, ранее судимый за имущественные преступления. Выяснилось, что оружия у него не было, это был макет.

Украденный телефон изъят и в ближайшее время будет передан собственнице.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

- Полиция напоминает, что под применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, при разбое следует понимать их умышленное использование лицом как для физического воздействия на потерпевшего, так и для психического воздействия в виде угрозы применения насилия, опасного для жизни или здоровья. В связи с этим если потерпевший воспринимает так называемый макет, как реальное оружие, то такие деяния квалифицируются как разбой, - поясняют в полиции.

разбой
 
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