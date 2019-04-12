В Иркутске разбойник напал на офис микрозаймов. Видео

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В Иркутске полицейские раскрыли разбойное нападение офис финансовой организации.Преступление было совершено 8 апреля. В помещение вошёл неизвестный и, угрожая сотруднице предметом, который она приняла за оружие, забрал у неё мобильный телефон, 9 тысяч рублей, после сбежал.Оперативники опросили возможных свидетелей и очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения, ориентировка на подозреваемого была передана наружным нарядам полиции. Кроме того, была найдена улика, которую оставил нападавший.Вскоре налётчика задержали. Им оказался 46-летний иркутянин, ранее судимый за имущественные преступления. Выяснилось, что оружия у него не было, это был макет.Украденный телефон изъят и в ближайшее время будет передан собственнице.Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.- Полиция напоминает, что под применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, при разбое следует понимать их умышленное использование лицом как для физического воздействия на потерпевшего, так и для психического воздействия в виде угрозы применения насилия, опасного для жизни или здоровья. В связи с этим если потерпевший воспринимает так называемый макет, как реальное оружие, то такие деяния квалифицируются как разбой, - поясняют в полиции.