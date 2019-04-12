Четырёхлетнего ребёнка увидели местные жители в степи
В Забайкальском крае в городе Борзя днём 11 апреля потерялся четырёхлетний мальчик. В полицию поступило заявление от родственников об исчезновении ребёнка.
- Установлено, что мальчик вместе с братом находился под присмотром бабушки, которая ненадолго отвлеклась, а затем обнаружила, что ребёнок без верхней одежды вышел на улицу. Личный состав отдела МВД России по Борзинскому району незамедлительно был поднят по сигналу «тревога». Было сформировано пять поисковых групп, которые прочёсывали жилой массив вблизи места пропажи мальчика, чердаки, подвалы, заброшенные дома, места массового пребывания граждан, детские площадки и степную местность вблизи города, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Спустя несколько часов поисковых мероприятий полицейским поступила информация от местного жителя. Он видел ребёнка в степи в нескольких сотнях метров от города. Стражи порядка прибыли на место и обнаружили там разыскиваемого мальчика. Он был осмотрен врачами и передан родителям.
В Борзе потерявшего мальчика нашли без верхней одежды на окраине города
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Четырёхлетнего ребёнка увидели местные жители в степи
Энергетики готовят заявление в полицию
Грабители предстали перед судом
Поиски тела мальчика продолжаются
Пациент умер в палате для временного помещения больных
Пожар произошёл вчера
В ликвидации пожара было задействовано 24 человека
Инспектор ДПС засомневался в водительском удостоверении
Виновные пока не найдены
Также установлено их причастность к серии вымогательств
Их изъяли вместе с незаконно срубленными деревьями
Мужчине грозит до пяти лет колонии
Мужчина велел ей собирать вещи
Баскетболисты и биатлонисты остались без «дома»
Он приобрёл поддельный документ через Интернет