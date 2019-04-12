В Борзе потерявшего мальчика нашли без верхней одежды на окраине города

Четырёхлетнего ребёнка увидели местные жители в степи



В Забайкальском крае в городе Борзя днём 11 апреля потерялся четырёхлетний мальчик. В полицию поступило заявление от родственников об исчезновении ребёнка.



- Установлено, что мальчик вместе с братом находился под присмотром бабушки, которая ненадолго отвлеклась, а затем обнаружила, что ребёнок без верхней одежды вышел на улицу. Личный состав отдела МВД России по Борзинскому району незамедлительно был поднят по сигналу «тревога». Было сформировано пять поисковых групп, которые прочёсывали жилой массив вблизи места пропажи мальчика, чердаки, подвалы, заброшенные дома, места массового пребывания граждан, детские площадки и степную местность вблизи города, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Спустя несколько часов поисковых мероприятий полицейским поступила информация от местного жителя. Он видел ребёнка в степи в нескольких сотнях метров от города. Стражи порядка прибыли на место и обнаружили там разыскиваемого мальчика. Он был осмотрен врачами и передан родителям.

