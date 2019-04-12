Энергетики готовят заявление в полицию
По вине «чёрных лесорубов» жители Тункинского района Бурятии на несколько часов остались без электричества. Накануне в 11:45 отключилась линия электропередачи Култук-Зун-Мурино. Было нарушено электроснабжение подстанций в населённых пунктах Тункинского района. Под отключение попали порядка 4 тысяч человек, сообщает пресс-служба ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго».
В 13:38 потребителей Тункинского района запитали по резервной сети.
В работах были задействованы 6 бригад (12 человек), 5 единиц спецтехники. Из других подразделений филиала в район дополнительно направили две дизельных электростанции.
Энергетики обошли линии электропередачи протяжённостью 63 километра и выявили причину отключения. Дерево, спиленное неизвестными лицами, оказалось повалено прямо на провода ЛЭП.
Специалисты готовят заявление в правоохранительные органы,
«Чёрные лесорубы» уже не раз становились причиной отключения электроэнергии в Бурятии. Так, в феврале без электричества по аналогичной причине остались жители Баунтовского района.
Спиленное дерево оставило без света 4 тысячи жителей Бурятии
Происшествия, Фото:
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