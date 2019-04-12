Жителя Иркутской области избили на заправке

Грабители предстали перед судом



Двое жителей города Тайшет Иркутской области предстали перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и грабёж.



Пьяный 41-летний мужчина в конце января 2018 года на заправке жестоко избил своего знакомого. Затем он погрузил потерпевшего в автомобиль и привёз в гараж, где продолжил избивать.



В гараже был его 29-летний приятель, который ограбил жертву. Он забрал дорогой телефон, ювелирные украшения и деньги. Ущерб составил 130 тысяч рублей.



Подозреваемых задержали стражи порядка.



Приговором Тайшетского городского суда им назначено наказание в виде реального лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

