Грабители предстали перед судом
Двое жителей города Тайшет Иркутской области предстали перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и грабёж.
Пьяный 41-летний мужчина в конце января 2018 года на заправке жестоко избил своего знакомого. Затем он погрузил потерпевшего в автомобиль и привёз в гараж, где продолжил избивать.
В гараже был его 29-летний приятель, который ограбил жертву. Он забрал дорогой телефон, ювелирные украшения и деньги. Ущерб составил 130 тысяч рублей.
Подозреваемых задержали стражи порядка.
Приговором Тайшетского городского суда им назначено наказание в виде реального лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Жителя Иркутской области избили на заправке
Происшествия, Фото:
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