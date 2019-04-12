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Жителя Иркутской области избили на заправке

Жителя Иркутской области избили на заправке
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Грабители предстали перед судом

Двое жителей города Тайшет Иркутской области предстали перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и грабёж.

Пьяный 41-летний мужчина в конце января 2018 года на заправке жестоко избил своего знакомого. Затем он погрузил потерпевшего в автомобиль и привёз в гараж, где продолжил избивать.

В гараже был его 29-летний приятель, который ограбил жертву. Он забрал дорогой телефон, ювелирные украшения и деньги. Ущерб составил 130 тысяч рублей.

Подозреваемых задержали стражи порядка.

Приговором Тайшетского городского суда им назначено наказание в виде реального лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
грабеж умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
 
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