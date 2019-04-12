В ликвидации пожара было задействовано 24 человека
Накануне, 11 апреля, произошёл пожар в сауне «Эксклюзив» на улице Пищевая в Улан-Удэ.
На момент прибытия первого подразделения было задымление в зале сауны.
В результате пожара огнём повреждены бройлерный шкаф и стена в техническом помещении.
В тушении пожара было задействовано 24 человека и 9 единиц техники, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ горела сауна «Эксклюзив»
Происшествия, Фото:
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