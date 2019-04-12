В Улан-Удэ горела сауна «Эксклюзив»

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru из архива

В ликвидации пожара было задействовано 24 человека



Накануне, 11 апреля, произошёл пожар в сауне «Эксклюзив» на улице Пищевая в Улан-Удэ.



На момент прибытия первого подразделения было задымление в зале сауны.



В результате пожара огнём повреждены бройлерный шкаф и стена в техническом помещении.



В тушении пожара было задействовано 24 человека и 9 единиц техники, сообщается в оперативной сводке по городу.