В Иркутске четыре троллейбуса отправили на штрафстоянку

Также автоинспекторы провели скрытую проверку в движении. Скрытые патрули выявили ряд нарушителей правил дорожного движения. По окончанию своего маршрута водители общественного транспорта привлечены к административной ответственности.











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Иркутские автоинспекторы поместили четыре троллейбуса на штрафстоянку из-за неисправного рулевого управленияНакануне сотрудники отделения технического надзора ГИБДД провели проверки именно этой категории общественного транспорта. Дорожные полицейские на конечных пунктах проверяли документацию и техническое состояние троллейбусов.Было проверено более 15 маршрутных транспортных средств, при этом выявлено 10 различных административных правонарушений, начиная от несоблюдения дорожной разметки до технической неисправности. Четыре троллейбуса с неисправным рулевым управлением были помещены на специализированную площадку. К административной ответственности привлечено два должностных лица.С начала года в Иркутске зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с участием троллейбусов, при этом было травмировано 3 человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Иркутской области.