Житель Иркутской области зарезал мужчину на ферме

Убийца был пьян
В Иркутской области Братский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 57-летнего жителя села Покосное.
В ночь с 28 на 29 декабря 2018 года на территории крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного вблизи деревни Куватка Братского района, между мужчинами произошла ссора.
Нападавший, будучи пьяным, вооружился ножом и нанёс оппоненту множественные удары по шее, лицу и грудной клетке. Потерпевший скончался на месте. Убийца был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия.
Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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