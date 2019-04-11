Житель Иркутской области зарезал мужчину на ферме

Убийца был пьян



В Иркутской области Братский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 57-летнего жителя села Покосное.



В ночь с 28 на 29 декабря 2018 года на территории крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного вблизи деревни Куватка Братского района, между мужчинами произошла ссора.



Нападавший, будучи пьяным, вооружился ножом и нанёс оппоненту множественные удары по шее, лицу и грудной клетке. Потерпевший скончался на месте. Убийца был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия.



Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

