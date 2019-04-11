Житель Иркутской области убил племянника

Мужчина выстрелил ему в голову из обреза



Жителя Иркутской области осудили за убийство племянника. Всё произошло, когда мужчины выпивали. В результате внезапно возникшей ссоры дядя выстрелил в голову племянника из обреза ружья, который хранил незаконно. Потерпевший погиб на месте.



Вину подсудимый признал частично, пояснив, что совершил убийств из-за угроз со стороны племянника. Однако в суде эта позиция не подтвердилась.



Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Не согласившись с таким наказанием, подсудимый и его адвокат подали апелляционную жалобу. Однако и вышестоящий суд оставил приговор без изменений, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

