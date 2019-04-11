В Тарбагатайском районе лесоруб лишился автомобиля и бензопилы

Их изъяли вместе с незаконно срубленными деревьями



Во время патрулирования в лесах Тарбагатайского района участковый лесничий с сотрудником полиции заметили автомобиль, выезжающий из соседнего лесного массива.

Как оказалось, автомобиль был гружен древесиной, но каких-либо документов на рубку деревьев у водителя не было. В ходе осмотра выяснилось, что местный житель села Тарбагатай незаконно срубил деревья общим объёмом около 7 кубометров. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 75 тысяч рублей.



Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «ЗИЛ» и бензопила были изъяты. В отношении правонарушителя составлен протокол по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

