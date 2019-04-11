В Бурятии обчищали товарные поезда

Ворам грозит до пяти лет лишения свободы



В Улан-Удэнском линейном отделе МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по фактам хищения вещей из грузовых контейнеров.



В течение нескольких ночей двое ранее судимых жителей посёлка Онохой проникали в грузовые контейнера, стоящие на железнодорожных путях. Они воровали запасные части к автомобилям, красящие средства, продукты питания.



Общий ущерб составил более 200 тысяч рублей. Похищенное обнаружено и изъято, подозреваемые задержаны.



Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

